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В Москве в 2023 году внедрили более 100 проектов с «Карты инновационных решений»

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В Москве внедрили более 100 разработок при посредстве сервиса «Карта инновационных решений» в 2023 году.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Департамента предпринимательства и инновационного развития города.

На портале представлены решения из 16 сфер от разработчиков из 74 регионов страны. Всего там зарегистрировано более 4 тыс. компаний. Для них на ресурсе опубликовано более 30 актуальных запросов столичных ведомств.

«Сегодня в каталоге представлено 6173 технологических продукта под самые разные задачи — от цифровизации бизнеса до подготовки кадров. С момента запуска платформы в 2021 году в городе внедрили почти 200 разработок инноваторов из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов страны», — прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что 181 столичный проект вошёл в базу платформы лучших региональных практик «Смартека» городского Агентства стратегических инициатив (АСИ).

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