Выпуск компьютеров и оптических изделий в Татарстане вырос на 50,9%

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в Татарстане вырос на 50,9% в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат. Расчёт индекса промышленного производства провели с учётом динамики выпуска продукции и оказания услуг в различных секторах экономики и промышленности региона. Ранее сообщалось, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».