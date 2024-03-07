Выпуск компьютеров и оптических изделий в Татарстане вырос на 50,9%
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.
Расчёт индекса промышленного производства провели с учётом динамики выпуска продукции и оказания услуг в различных секторах экономики и промышленности региона.
Ранее сообщалось, что семь компаний из Москвы, специализирующихся на производстве пищевой продукции, представили свои товары в Объединённых Арабских Эмиратах на международной бизнес-миссии при содействии центра поддержки экспорта «Моспром».