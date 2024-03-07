Врио губернатора: инцидент на «Северстали» в Череповце произошёл из-за БПЛА
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Заявление Филимонова приводит ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
По его словам, инцидент в районе доменной печи на предприятии произошёл утром 7 марта.
Он уточнил, что в результате произошедшего работа печи не была нарушена.
Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Никто не пострадал.
На месте работают оперативные и следственные службы.
Ранее сообщалось, что технологический инцидент произошёл на металлургическом заводе в Череповце.