Врио губернатора: инцидент на «Северстали» в Череповце произошёл из-за БПЛА

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что технологический инцидент на предприятии «Северсталь» в Череповце произошёл из-за попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности.

Заявление Филимонова приводит ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

По его словам, инцидент в районе доменной печи на предприятии произошёл утром 7 марта.

Он уточнил, что в результате произошедшего работа печи не была нарушена.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные и следственные службы.

Ранее сообщалось, что технологический инцидент произошёл на металлургическом заводе в Череповце.