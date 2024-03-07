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Врио губернатора: инцидент на «Северстали» в Череповце произошёл из-за БПЛА

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Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что технологический инцидент на предприятии «Северсталь» в Череповце произошёл из-за попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности.
Врио губернатора: инцидент на «Северстали» в Череповце произошёл из-за БПЛА
  • © AP Photo / Bram Janssen

Заявление Филимонова приводит ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

По его словам, инцидент в районе доменной печи на предприятии произошёл утром 7 марта.

Он уточнил, что в результате произошедшего работа печи не была нарушена.

Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Никто не пострадал.

На месте работают оперативные и следственные службы.

Ранее сообщалось, что технологический инцидент произошёл на металлургическом заводе в Череповце. 

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