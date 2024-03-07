Технологический инцидент произошёл на металлургическом заводе в Череповце

Металлургический завод «Северсталь» в Череповце стал местом, где 7 марта произошёл технологический инцидент. Об этом сообщил гендиректор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Согласно опубликованному им в социальной сети «ВКонтакте» сообщению, инцидент произошёл на промышленной площадке утром, его причины устанавливаются.

«Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал Виноградов.

Первоначально об инциденте на металлургическом заводе сообщил портал «Город.Че». По его данным, со стороны промышленной площадки раздался хлопок.

Ранее стало известно о заводе немецкой компании Lanxess в британском Манчестере, где произошла утечка химикатов.