Технологический инцидент произошёл на металлургическом заводе в Череповце
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Согласно опубликованному им в социальной сети «ВКонтакте» сообщению, инцидент произошёл на промышленной площадке утром, его причины устанавливаются.
«Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — написал Виноградов.
Первоначально об инциденте на металлургическом заводе сообщил портал «Город.Че». По его данным, со стороны промышленной площадки раздался хлопок.
Ранее стало известно о заводе немецкой компании Lanxess в британском Манчестере, где произошла утечка химикатов.