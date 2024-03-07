Лётчица рассказала о нештатной ситуации во время «полёта» с Путиным на тренажёре
- РИА Новости
По словам находившейся с Путиным в одной «кабине» лётчицы, ближе к посадке сработал сигнал об отказе выпуска шасси, однако он оказался ложным.
«По индикации можно было определить, что шасси были выпущены. Я объяснила, что необходимо делать в таких случаях, и после этого мы удачно завершили «полёт», — рассказала она на кадрах видеоролика, которым поделился в личном Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее сам Путин рассказал, что его полёт на Ту-160М в Казани, который состоялся 22 февраля, был незапланированным.