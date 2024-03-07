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Кадыров заявил, что в России не существует рынка по обмену военнопленными

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на территории России не существует чёрных рынков по обмену военнопленными, а также пыток по отношению к ним.
Кадыров заявил, что в России не существует рынка по обмену военнопленными
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале он опроверг информацию западных и украинских СМИ, которые запустили очередной фейк о том, что в России якобы есть рынок, «откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев».

«Сегодня Чеченская Республика — это субъект России, где действуют закон и порядок. И, вызволяя наших пленных, мы никогда не смотрим на их нацию или вероисповедание», — добавил Кадыров.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сильных переменах во взглядах у пленных солдат ВСУ.

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