Кадыров заявил, что в России не существует рынка по обмену военнопленными
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он опроверг информацию западных и украинских СМИ, которые запустили очередной фейк о том, что в России якобы есть рынок, «откуда мы закупаем украинских военнопленных для их последующего обмена на пленных чеченцев».
«Сегодня Чеченская Республика — это субъект России, где действуют закон и порядок. И, вызволяя наших пленных, мы никогда не смотрим на их нацию или вероисповедание», — добавил Кадыров.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сильных переменах во взглядах у пленных солдат ВСУ.