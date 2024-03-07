В Петербурге анонсировали праздничные мероприятия по случаю 8 Марта

Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге по случаю Международного женского дня с 8 по 10 марта.

Об этом пишет neva.today.

Так, например, вход на экспозиции музеев «Царское село» и «Эрмитаж» 8 марта для женщин будет бесплатным.

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости будет проходить фестиваль ледяных скульптур «КроншЛёд». На Витебском вокзале продолжатся хоровые сезоны. А в Центральной районной библиотеке им. Л. Соболева состоится ЭтноАртФест «Традиция», посвящённый финно-угорскому искусству.

Также стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) состоится пробег, посвящённый Международному женскому дню. Он пройдёт 9 марта в парке Кирова, сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ранее сообщалось, что в Москве 8 марта праздничная программа пройдёт во всех центрах московского долголетия (ЦМД).