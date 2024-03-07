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Путин сравнил свой рабочий график с бесконечным водопадом

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Рабочий график президента России Владимира Путина представляет собой непрерывную череду событий. Как отметил сам глава государства, он напоминает ему водопад, который «льёт бесконечно».

На эту тему Путин высказался во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер отметил, что его жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий.

«Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льёт бесконечно», — сказал он.

Также во время встречи у Путина спросили, какое событие стало для него самым значимым в 2023 году. Глава государства ответил, что это происходящее в зоне СВО.

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