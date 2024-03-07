Путин сравнил свой рабочий график с бесконечным водопадом
На эту тему Путин высказался во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Отвечая на соответствующий вопрос, российский лидер отметил, что его жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий.
«Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и — бжжж — льёт бесконечно», — сказал он.
Также во время встречи у Путина спросили, какое событие стало для него самым значимым в 2023 году. Глава государства ответил, что это происходящее в зоне СВО.