Бастрыкину доложат о ситуации с выпавшей из автобуса в Воронеже пенсионеркой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки, инициированной по факту травмирования 75-летней пенсионерки в Воронеже. Женщина выпала из салона пассажирского автобуса.

Как сообщили в пресс-службе СК, инцидент, по информации СМИ, произошёл в Центральном районе Воронежа. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По факту произошедшего инициировали доследственную проверку.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Воронежской области Левиту К.Э. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования обстоятельств аварии на ТЭЦ в Туве.