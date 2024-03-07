Бастрыкину доложат о ситуации с выпавшей из автобуса в Воронеже пенсионеркой
Как сообщили в пресс-службе СК, инцидент, по информации СМИ, произошёл в Центральном районе Воронежа. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. По факту произошедшего инициировали доследственную проверку.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Воронежской области Левиту К.Э. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования обстоятельств аварии на ТЭЦ в Туве.