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Бастрыкину доложат о расследовании аварии на ТЭЦ в Туве

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкину доложат о расследовании аварии на ТЭЦ в Туве
  • © МЧС России/Telegram

Следствие полагает, что причиной аварии могло стать скопление угольных газов. В результате ЧП пострадали люди. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовные дела.

«Глава ведомства дал поручение <...> представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установлении всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после аварии на ТЭЦ без тепла остались почти треть домов в Шагонаре.

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