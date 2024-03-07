Бастрыкину доложат о расследовании аварии на ТЭЦ в Туве
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Следствие полагает, что причиной аварии могло стать скопление угольных газов. В результате ЧП пострадали люди. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. По факту произошедшего возбудили уголовные дела.
«Глава ведомства дал поручение <...> представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установлении всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что после аварии на ТЭЦ без тепла остались почти треть домов в Шагонаре.