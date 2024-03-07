Житель Саратова продал машину жены и уехал в Сочи
- РИА Новости
Об этом сообщило управление МВД по Саратову.
По данным ведомства, 29-летняя женщина обратилась в полицию по факту пропажи автомобиля Renault. Позднее к ней пришла женщина и заявила, что купила машину у её супруга по доверенности.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал, сообщила полиция Алтайского края.