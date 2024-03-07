Житель Саратова продал машину жены и уехал в Сочи

Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи.

Об этом сообщило управление МВД по Саратову.

По данным ведомства, 29-летняя женщина обратилась в полицию по факту пропажи автомобиля Renault. Позднее к ней пришла женщина и заявила, что купила машину у её супруга по доверенности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК России», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал, сообщила полиция Алтайского края.