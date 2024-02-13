Первоклассник угнал в Барнауле машину и устроил аварию

Первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал, сообщила полиция Алтайского края.

«Подросток совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания... Ребёнок проехал на нём несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, что натворил, сбежал с места происшествия.

Видео с ЧП из соцсетей помогло полиции найти хулигана — «угонщику» всего семь лет.

В декабре в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.