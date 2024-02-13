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Первоклассник угнал в Барнауле машину и устроил аварию

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Первоклассник из Барнаула угнал машину и устроил аварию с тремя автомобилями, один из водителей пострадал, сообщила полиция Алтайского края.
Первоклассник угнал в Барнауле машину и устроил аварию
  • РИА Новости

«Подросток совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания... Ребёнок проехал на нём несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, что натворил, сбежал с места происшествия. 

Видео с ЧП из соцсетей помогло полиции найти хулигана — «угонщику» всего семь лет. 

В декабре в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.

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