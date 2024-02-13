Первоклассник угнал в Барнауле машину и устроил аварию
- РИА Новости
«Подросток совершил угон автомобиля, оставленного открытым с ключом в замке зажигания... Ребёнок проехал на нём несколько метров, протаранил стоящую машину и совершил ДТП с участием трёх авто», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что одному из водителей понадобилась помощь. Мальчик, увидев, что натворил, сбежал с места происшествия.
Видео с ЧП из соцсетей помогло полиции найти хулигана — «угонщику» всего семь лет.
В декабре в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, угнавшего по меньшей мере четыре автомобиля.