Кириенко: более 2000 участников Фестиваля молодёжи поедут в регионы России
Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.
«У нас более 2 тыс. иностранных участников фестиваля сейчас разъезжаются по всей нашей стране, их забирают регионы к себе в гости», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, люди сами выбирали, куда они хотят поехать.
«У меня большое уважение вызвало, что довольно значимое количество участников, иностранных гостей захотели поехать в освобождённые российские регионы», — отметил он.
Ранее Кириенко заявил, что участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали угрозы с Украины.