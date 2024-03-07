Кириенко: более 2000 участников Фестиваля молодёжи поедут в регионы России

Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что свыше 2 тыс. иностранных участников Всемирного фестиваля молодёжи в настоящий момент отправляются в российские регионы, включая новые субъекты России.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.

«У нас более 2 тыс. иностранных участников фестиваля сейчас разъезжаются по всей нашей стране, их забирают регионы к себе в гости», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, люди сами выбирали, куда они хотят поехать.

«У меня большое уважение вызвало, что довольно значимое количество участников, иностранных гостей захотели поехать в освобождённые российские регионы», — отметил он.

Ранее Кириенко заявил, что участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали угрозы с Украины.