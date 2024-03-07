Кириенко: участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали угрозы с Украины
- © РИА Новости / Владимир Астапкович
Выступая на посвящённой итогам мероприятия пресс-конференции, Кириенко подчеркнул, что речь идёт о целой линии атак, которые были организованы по «методичке ЦИПсО».
«Остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз», — приводит его слова ТАСС.
Кириенко добавил, что главам делегаций поступали звонки, а также сообщения с «угрозами терактов, угрозами последствий».
Также во время пресс-конференции Кириенко отметил, что среди участников Всемирного фестиваля молодёжи были и украинцы.