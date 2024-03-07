Кириенко: участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали угрозы с Украины

Участникам Всемирного фестиваля молодёжи поступали звонки с угрозами с территории Украины. Информацию об этом предоставил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Выступая на посвящённой итогам мероприятия пресс-конференции, Кириенко подчеркнул, что речь идёт о целой линии атак, которые были организованы по «методичке ЦИПсО».

«Остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз», — приводит его слова ТАСС.

Кириенко добавил, что главам делегаций поступали звонки, а также сообщения с «угрозами терактов, угрозами последствий».

Также во время пресс-конференции Кириенко отметил, что среди участников Всемирного фестиваля молодёжи были и украинцы.