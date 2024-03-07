Кириенко: на Всемирном фестивале молодёжи были украинцы

На Всемирном фестивале молодёжи в Сочи были украинцы, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Он рассказал, что в фестивале приняли участие представители 190 стран.

«Конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать (мы не можем. — RT)... понимаем, что ребят ждёт после этого уголовное преследование», — цитирует его ТАСС.

Ранее более 60 участников основной программы ВФМ-2024 из 32 стран прибыли из Сочи в Московскую область для ознакомления с культурой и традициями региона.