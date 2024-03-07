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Автомеханик Стрельбицкий рассказал о причинах стука в моторе после замены масла

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Директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий назвал основные причины стука в моторе после замены масла.

«Во-первых — неправильный уровень масла. Если при его замене не соблюдать рекомендации и залить недостаточно масла либо, наоборот, значительно превысить допустимый уровень, то впоследствии это может вызвать нештатные шумы в двигателе», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также, по словам специалиста, причиной шумов в моторе могут быть проблемы с фильтром масляного насоса, низкое давление масла или зашлакованность масляных каналов, использование низкокачественного и контрафактного масла.

«Если после замены масла возникают стуки в двигателе, настоятельно рекомендую прекратить движение, заглушить двигатель и незамедлительно обратиться на сервис для диагностики и устранения причины, чтобы не допустить серьёзных проблем с мотором в будущем», — заключил эксперт.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие существуют неочевидные причины износа мотора.

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