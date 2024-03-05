Автоэксперт Родионов рассказал о неочевидных причинах износа мотора

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал, какие существуют неочевидные причины износа мотора.

«Мало кто регулярно делает чистку дросселя. Из-за его загрязнения автомобиль будет работать нестабильно, появится затруднённый холодный пуск, машина будет глохнуть или вообще не заводиться. При этом уменьшается ресурс двигателя», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, при работе мотора с изношенными свечами топливо в цилиндре может сгорать не полностью, что приведёт к потере мощности мотора, плохому запуску и перерасходу топлива.

Кроме того, рекомендуется вовремя менять воздушный фильтр.

Ранее собственник и руководитель сети станций технического обслуживания автомобилей Fit Service Николай Погуляев дал советы по замене зимней резины на летнюю.