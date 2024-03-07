Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» прибыл во все регионы

Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» доставлен во все регионы. Последним субъектом, куда привезли огонь, стал Ненецкий автономный округ.

Общее расстояние, которое преодолело пламя, превысило 154 тыс. км.

«Во многих регионах уже стало традицией передавать огонь семейного очага «Сердце России» молодожёнам в ЗАГСе. Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и сёлам, ЗАГСам и Дворцам бракосочетания, чтобы каждая семья могла получить огонь Всероссийского семейного очага — символ семьи, любви и верности», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

По её словам, выставка становится популярным романтическим местом, где назначают свидания, знакомятся и заключают браки. За время проведения выставки там поженились 56 пар.

«Мы проведём первый Всероссийский свадебный фестиваль. Только в первый день фестиваля на выставке поженятся более 100 пар из всех регионов», — сказала Звягина.

Всероссийский свадебный фестиваль состоится с 12 до 19 мая.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар.