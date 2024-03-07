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Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» прибыл во все регионы

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Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» доставлен во все регионы. Последним субъектом, куда привезли огонь, стал Ненецкий автономный округ.
Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» прибыл во все регионы
  • РИА Новости

Общее расстояние, которое преодолело пламя, превысило 154 тыс. км.

«Во многих регионах уже стало традицией передавать огонь семейного очага «Сердце России» молодожёнам в ЗАГСе. Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и сёлам, ЗАГСам и Дворцам бракосочетания, чтобы каждая семья могла получить огонь Всероссийского семейного очага — символ семьи, любви и верности», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

По её словам, выставка становится популярным романтическим местом, где назначают свидания, знакомятся и заключают браки. За время проведения выставки там поженились 56 пар.

«Мы проведём первый Всероссийский свадебный фестиваль. Только в первый день фестиваля на выставке поженятся более 100 пар из всех регионов», — сказала Звягина.

Всероссийский свадебный фестиваль состоится с 12 до 19 мая.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар.

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