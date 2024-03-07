Огонь Всероссийского семейного очага с выставки-форума «Россия» прибыл во все регионы
- РИА Новости
Общее расстояние, которое преодолело пламя, превысило 154 тыс. км.
«Во многих регионах уже стало традицией передавать огонь семейного очага «Сердце России» молодожёнам в ЗАГСе. Дальше этот огонь распространится по муниципалитетам, городам и сёлам, ЗАГСам и Дворцам бракосочетания, чтобы каждая семья могла получить огонь Всероссийского семейного очага — символ семьи, любви и верности», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.
По её словам, выставка становится популярным романтическим местом, где назначают свидания, знакомятся и заключают браки. За время проведения выставки там поженились 56 пар.
«Мы проведём первый Всероссийский свадебный фестиваль. Только в первый день фестиваля на выставке поженятся более 100 пар из всех регионов», — сказала Звягина.
Всероссийский свадебный фестиваль состоится с 12 до 19 мая.
Ранее сообщалось, что в павильоне «Атом» на выставке «Россия» поженились 16 пар.