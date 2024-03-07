Осуждённые устроили погром в колонии в Пугачёве Саратовской области

Осуждённые устроили погром имущества в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСИН России.

«Осуждённый Г. ...в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения... Противоправные действия осуждённого... поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания», — приводит сообщение РИА Новости.

Осуждённые сломали окна и отсекающие двери в отряде.

Ранее троих диверсантов в Пензенской области приговорили к 11 годам тюрьмы, ещё одного, 17-летнего, к восьми годам воспитательной колонии.