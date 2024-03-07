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У экс-главы отдела тюменского Ростехнадзора изъяли имущество на 15 млн рублей

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У бывшего начальника отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора изъяли имущество стоимостью 15 млн рублей.

Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Отмечается, что в 2022 году он купил земельный участок  жилой дом общей стоимостью 9,7 млн рублей на неподтверждённые доходы.

«На расчётном счёте в кредитном учреждении, находящемся в пользовании бывшего служащего, установлены 5,3 млн рублей, законность происхождения которых он не подтвердил», — говорится в сообщении.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду к трём годам заключения условно за незаконную продажу острова.

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