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В Новосибирской области осудили экс-главу района по делу о продаже острова

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Новосибирский областной суд приговорил бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду к трём годам заключения условно за незаконную продажу острова.
В Новосибирской области осудили экс-главу района по делу о продаже острова
  • РИА Новости

Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

«Лагоду признали виновным... и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.

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