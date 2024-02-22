В Новосибирской области осудили экс-главу района по делу о продаже острова

Новосибирский областной суд приговорил бывшего главу Искитимского района Олега Лагоду к трём годам заключения условно за незаконную продажу острова.

Об этом сообщается на странице судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».

«Лагоду признали виновным... и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года», — говорится в сообщении.

Ранее Савёловский суд Москвы арестовал старшего оперативного дежурного дежурной части УВД по Северному административному округу Москвы Валерия Щеглова за получение взятки.