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После аварии на ТЭЦ в Шагонар доставят 17 модульных котельных

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После аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) в город Шагонар в Республике Тыва доставят 17 модульных котельных с целью обеспечения теплоснабжения. 
После аварии на ТЭЦ в Шагонар доставят 17 модульных котельных

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службы жилищно-коммунального хозяйства.

«Регион ожидает доставки 17 модульных котельных, из которых девять от Минстроя будут из Москвы направлены авиацией», — заявил представитель служб.

По его словам, также в регион доставят семь дизельных генераторов, несколько сотен тепловых пушек и обогревателей.

Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в тувинском Шагонаре осталось без тепла в результате ЧП на ТЭЦ.

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