После аварии на ТЭЦ в Шагонар доставят 17 модульных котельных
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на службы жилищно-коммунального хозяйства.
«Регион ожидает доставки 17 модульных котельных, из которых девять от Минстроя будут из Москвы направлены авиацией», — заявил представитель служб.
По его словам, также в регион доставят семь дизельных генераторов, несколько сотен тепловых пушек и обогревателей.
Ранее сообщалось, что около трети жилых домов в тувинском Шагонаре осталось без тепла в результате ЧП на ТЭЦ.