ЖКХ: почти треть домов в Шагонаре осталась без тепла после ЧП на ТЭЦ
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Об этом сообщили в службах жилищно-коммунального хозяйства.
«Без теплоснабжения остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — это треть всего населения города и числа домов», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Также пострадали 19 социальных объектов.
Утром 7 марта глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил, что первый котёл был запущен в работу на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве.