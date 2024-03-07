ЖКХ: почти треть домов в Шагонаре осталась без тепла после ЧП на ТЭЦ

Около трети жилых домов в тувинском Шагонаре осталось без тепла в результате ЧП на ТЭЦ.

Об этом сообщили в службах жилищно-коммунального хозяйства.

«Без теплоснабжения остались 278 жилых домов, включая 62 многоквартирных, в которых проживают порядка 4 тыс. человек — это треть всего населения города и числа домов», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Также пострадали 19 социальных объектов.

Утром 7 марта глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил, что первый котёл был запущен в работу на аварийной Шагонарской ТЭЦ в Туве.