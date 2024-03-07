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Собянин: строительство станции метро «Новаторская» завершат до конца 2024 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что готовность станции «Новаторская» Троицкой линии метро составляет более 80%. Основные работы по её возведению планируют завершить до конца 2024 года.
Собянин: строительство станции метро «Новаторская» завершат до конца 2024 года

Об этом сообщается на сайте «Аргументы и Факты» со ссылкой на личный сайт мэра.

«Одну из самых протяжённых радиальных линий Московского метро мы тянем от станции МЦК «ЗИЛ» в Троицк — 43 км и 17 станций», — написал мэр.

По его словам, «Новаторская» станет ключевым пересадочным узлом новой ветки, с которой можно будет делать пересадку на Большую кольцевую линию.

Ранее НСН сообщала, что в Москве продолжаются работы по возведению станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Специалисты смонтировали первые шесть постоянных колец эскалаторного тоннеля второго вестибюля станции.

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