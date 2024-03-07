На Сахалине военного осудили за неоднократное уклонение от службы

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы по делу о неоднократном самовольном оставлении части.

Об этом сообщили в суде.

«По совокупности преступлений суд приговорил военнослужащего к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, военнослужащий в период мобилизации неоднократно самовольно и без уважительных причин оставлял воинскую часть.

Ранее бывшего курсанта одного из командных училищ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.