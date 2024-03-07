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На Сахалине военного осудили за неоднократное уклонение от службы

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Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к шести годам лишения свободы по делу о неоднократном самовольном оставлении части.
На Сахалине военного осудили за неоднократное уклонение от службы
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщили в суде.

«По совокупности преступлений суд приговорил военнослужащего к наказанию в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, военнослужащий в период мобилизации неоднократно самовольно и без уважительных причин оставлял воинскую часть.

Ранее бывшего курсанта одного из командных училищ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

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