ФСБ рассказала, как спецотряд «Победители» громил гитлеровцев на западе Украины

Федеральная служба безопасности России рассказала, как спецотряд «Победители» под командованием Героя Советского Союза полковника Дмитрия Медведева громил гитлеровцев на западе Украины.

Отчёт, подписанный Медведевым, датирован 6 октября 1944 года.

Отмечается, что публикация этих материалов приурочена к 80-летию гибели от рук украинских националистов специального агента органов госбезопасности СССР, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, входившего в отряд «Победители».

В 1943—1944 годах Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта (затем капитана) Пауля Зиберта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии на западе Украины, а также добыл исключительно важную информацию о планах немцев.

Он погиб 9 марта 1944 года в бою в районе западно-украинского села Боратин.

В декабре прошлого года была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии.

Одно из самых последних сообщений о том, что Германия начинает войну против Советского Союза, спецслужбы СССР получили вечером 21 июня 1941 года.