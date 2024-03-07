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ФСБ рассказала, как спецотряд «Победители» громил гитлеровцев на западе Украины

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Федеральная служба безопасности России рассказала, как спецотряд «Победители» под командованием Героя Советского Союза полковника Дмитрия Медведева громил гитлеровцев на западе Украины.

Отчёт, подписанный Медведевым, датирован 6 октября 1944 года.

Отмечается, что публикация этих материалов приурочена к 80-летию гибели от рук украинских националистов специального агента органов госбезопасности СССР, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, входившего в отряд «Победители».

В 1943—1944 годах Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта (затем капитана) Пауля Зиберта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии на западе Украины, а также добыл исключительно важную информацию о планах немцев.

Он погиб 9 марта 1944 года в бою в районе западно-украинского села Боратин.

В декабре прошлого года была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии.

Одно из самых последних сообщений о том, что Германия начинает войну против Советского Союза, спецслужбы СССР получили вечером 21 июня 1941 года.

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