ФСБ рассказала, как спецотряд «Победители» громил гитлеровцев на западе Украины
Отчёт, подписанный Медведевым, датирован 6 октября 1944 года.
Отмечается, что публикация этих материалов приурочена к 80-летию гибели от рук украинских националистов специального агента органов госбезопасности СССР, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, входившего в отряд «Победители».
В 1943—1944 годах Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта (затем капитана) Пауля Зиберта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии на западе Украины, а также добыл исключительно важную информацию о планах немцев.
Он погиб 9 марта 1944 года в бою в районе западно-украинского села Боратин.
В декабре прошлого года была опубликована одна из последних шифровок спецслужб СССР о планах атаки Германии.
Одно из самых последних сообщений о том, что Германия начинает войну против Советского Союза, спецслужбы СССР получили вечером 21 июня 1941 года.