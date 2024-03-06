Путин: многообразие культур, религий и традиций отличает Россию от других стран

Российский лидер Владимир Путин отметил, что многообразие культур, религий и традиций — это то, что отличает Россию от других государств.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Российский лидер назвал русскую душу сложной субстанцией. Однако, отметил он, у России есть нечто такое, что отличает её от других стран.

«Что это такое? Мы сосуществуем и развиваемся в многообразии культур, религий, традиций», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что таким образом в стране создаётся некая общность, единая российская нация.

Ранее Владимир Путин заявил, что надо верить в великий русский, российский народ.