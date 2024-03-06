Путин рассказал, что вырос на добрых и «немножко сентиментальных» фильмах
- РИА Новости
По словам главы государства, подобное кино развивает в людях лучшие человеческие качества.
«Таких фильмов было очень много, мультиков было много», — отметил Путин, подчеркнув, что сегодня такое же кино и мультфильмы нужно давать детям.
В то же время то, что снимается сейчас, — это экшн, где кто-то кого-то «постоянно догоняет», а если догонит, то обязательно «бьёт по голове», добавил глава государства.
На Санкт-Петербургском международном культурном форуме Путин отмечал, что искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей.