Путин рассказал, что вырос на добрых и «немножко сентиментальных» фильмах

Президент России Владимир Путин на встрече с молодёжью на Всемирном фестивале молодёжи рассказал, что вырос на фильмах, похожих на современного «Чебурашку» — добрых и «немножко сентиментальных».

По словам главы государства, подобное кино развивает в людях лучшие человеческие качества.

«Таких фильмов было очень много, мультиков было много», — отметил Путин, подчеркнув, что сегодня такое же кино и мультфильмы нужно давать детям.

В то же время то, что снимается сейчас, — это экшн, где кто-то кого-то «постоянно догоняет», а если догонит, то обязательно «бьёт по голове», добавил глава государства.

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме Путин отмечал, что искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей.