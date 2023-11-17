RT в Telegram
Подпишись

Путин: искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей

Короткая ссылка
Искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

«Поэтому лжецы их фабрикуют — фальшивки — и в кино, и в публицистике, и в литературе. При этом всё, что не укладывается в их исторические подделки, просто вычёркивается», — отметил Путин.

По его словам, тем, кто фальсифицирует историю, подлинное искусство — кость в горле.

Он добавил, что культуру России пытаются отменять, но это невозможно.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить