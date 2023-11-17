Путин: искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей

Искусство мешает искажать прошлое и стравливать людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

«Поэтому лжецы их фабрикуют — фальшивки — и в кино, и в публицистике, и в литературе. При этом всё, что не укладывается в их исторические подделки, просто вычёркивается», — отметил Путин.

По его словам, тем, кто фальсифицирует историю, подлинное искусство — кость в горле.

Он добавил, что культуру России пытаются отменять, но это невозможно.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.