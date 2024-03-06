Песков сообщил, что поручения Путина по итогам послания формируются

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что правительство уже прорабатывает поручения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Об этом Песков рассказал в эфире Первого канала.

Представитель Кремля отметил, что в правительстве уже идёт процесс обсуждения и проработки вопросов по итогам послания.

«Сейчас, собственно, формируется перечень поручений по посланию. Работа в разгаре», — сказал Песков.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительству России предстоит в ближайшие шесть лет реализовывать положения, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.