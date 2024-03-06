Песков сообщил, что поручения Путина по итогам послания формируются
- РИА Новости
Об этом Песков рассказал в эфире Первого канала.
Представитель Кремля отметил, что в правительстве уже идёт процесс обсуждения и проработки вопросов по итогам послания.
«Сейчас, собственно, формируется перечень поручений по посланию. Работа в разгаре», — сказал Песков.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительству России предстоит в ближайшие шесть лет реализовывать положения, озвученные Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.