Мишустин: правительство будет реализовывать послание Путина в ближайшие шесть лет

Правительству России предстоит в ближайшие шесть лет реализовывать положения, озвученные российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что президент сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам и регионам в ближайшие шесть лет.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке обеспечит законодательную реализацию всех вопросов, которые поднял Путин в послании Федеральному собранию.