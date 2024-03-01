RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: правительство будет реализовывать послание Путина в ближайшие шесть лет

Короткая ссылка
Правительству России предстоит в ближайшие шесть лет реализовывать положения, озвученные российским лидером Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Об этом сообщил российский премьер Михаил Мишустин.

«Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера», — цитирует его РИА Новости.

Мишустин отметил, что президент сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам и регионам в ближайшие шесть лет.

Ранее спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке обеспечит законодательную реализацию всех вопросов, которые поднял Путин в послании Федеральному собранию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить