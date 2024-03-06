Голикова назвала возраст до 24 лет самым правильным для рождения детей
- РИА Новости
Об этом Голикова заявила в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодёжи.
«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет», — цитирует её РИА Новости.
Она рассказала, что в настоящий момент средний возраст женщин в России, которые рожают детей, — 26 лет.
Ранее сообщалось, что рождаемость в Казани в 2023 году выросла на 3%.