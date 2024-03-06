Голикова назвала возраст до 24 лет самым правильным для рождения детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что самым правильным репродуктивным возрастом является возраст до 24 лет.

Об этом Голикова заявила в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодёжи.

«Настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый такой правильный возраст... до 24 лет», — цитирует её РИА Новости.

Она рассказала, что в настоящий момент средний возраст женщин в России, которые рожают детей, — 26 лет.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Казани в 2023 году выросла на 3%.