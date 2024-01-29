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Рождаемость в Казани в 2023 году выросла на 3%

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Исполняющий обязанности начальника управления ЗАГС Казани Елена Студеникина заявила о росте рождаемости в городе в 2023 году на 3%.
Рождаемость в Казани в 2023 году выросла на 3%
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«Казань остаётся лидером по количеству зарегистрированных актов по рождению в Приволжском федеральном округе», — сказала Студеникина на совещании с мэром Ильсуром Метшиным.

Как отметила чиновник, в прошлом году в Казани родилось 19 314 детей, что на 610 больше, чем в 2022 году.

В Нижнем Новгороде в 2023 году родилось чуть больше 10 тыс. детей, в Самаре — более 9 тыс., в Уфе и Перми — около 8,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае создадут центр поддержки многодетных и молодых семей.

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