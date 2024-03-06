Двух полковников полиции арестовали по делу об убийстве в Москве

Басманный районный суд Москвы отправил под арест полковников полиции Рафаэля Карагёзяна и Александра Карасёва, обвиняемых в убийстве.

Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Обоим арестованным предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России).

«Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 мая 2024 года», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене.