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Двух полковников полиции арестовали по делу об убийстве в Москве

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Басманный районный суд Москвы отправил под арест полковников полиции Рафаэля Карагёзяна и Александра Карасёва, обвиняемых в убийстве.
Двух полковников полиции арестовали по делу об убийстве в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Обоим арестованным предъявлено обвинение по статье об убийстве, совершённом группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России).

«Судом избрана мера пресечения в суде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 мая 2024 года», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого по обвинению в государственной измене.

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