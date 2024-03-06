Путин анонсировал строительство и улучшение почти 800 км дорог на юге России

Президент России Владимир Путин анонсировал строительство и реконструкцию 460 км федеральных и 320 км региональных автодорог в Азово-Черноморском регионе.

В ходе посвящённого развитию юга России совещания, которое проходило в режиме видеоконференции, глава государства отметил, что эти «большие планы» по развитию автодорожной сети региона должны быть реализованы в течение ближайших пяти лет.

Путин добавил, что за указанный промежуток времени также должна быть модернизирована автомобильная дорога федерального значения Таврида.

Другой темой выступления Путина стал отдых на юге России. По словам главы государства, его необходимо сделать более доступным.