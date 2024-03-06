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В Челябинской области рассказали о работе по ремонту дорог

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести ремонт дороги, соединяющей город Копейск с федеральной трассой.
В Челябинской области рассказали о работе по ремонту дорог
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Жительница посёлка Лугового Красноармейского района Алёна Бородина обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать участок дороги между их посёлком и Копейском», — рассказали в кабмине региона.

Как отметил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев, ремонт участка протяжённостью восемь километров будет завершён в сентябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отремонтируют дороги к больницам в рамках нацпроекта.

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