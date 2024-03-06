Шадаев рассказал о потенциале IT-сообщества Удмуртии

Министр цифрового развития России Максут Шадаев высказался о потенциале IT-сообщества Удмуртии во время своего визита в республику.

Об этом сообщает izhlife.ru.

«В Удмуртии сбитая IT-отрасль, сразу видно, что ребята тесно общаются между собой. Коммуникациям специалистов помогает региональная ассоциация и неформальные мероприятия, например «Ночь карьеры», — заявил Шадаев.

По его словам, вместе с представителями правительства республики он обсудил меры поддержки местных IT-компаний.

«Удмуртия — это тот случай, когда потенциал отрасли больше, чем её узнаваемость. Уровень цифровизации республики в сферах образования и здравоохранения конкурентный, осталось только рассказать об этих преимуществах специалистам из других регионов», — сказал министр.

Ранее президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров дал рекомендации, как стать востребованным специалистом на рынке IT-технологий и разработок.