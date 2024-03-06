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В Петербурге проводят проверку после падения школьника на лестничной площадке

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В Курортном районе Санкт-Петербурга проводят проверку после падения 11-летнего школьника на лестничной площадке. Ребёнок в реанимации.
В Петербурге проводят проверку после падения школьника на лестничной площадке
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Инцидент произошёл 4 марта. Ученик пятого класса не удержался при попытке съехать вниз по перилам в школе и упал. Он госпитализирован с переломами.

Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о несовершеннолетних. По итогам будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что тюменский аквапарк выплатит денежную компенсацию семье шестилетнего мальчика за травму, полученную ребёнком в день рождения.

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