В Петербурге проводят проверку после падения школьника на лестничной площадке
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Инцидент произошёл 4 марта. Ученик пятого класса не удержался при попытке съехать вниз по перилам в школе и упал. Он госпитализирован с переломами.
Прокуратура проверит исполнение федерального законодательства о несовершеннолетних. По итогам будет решён вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что тюменский аквапарк выплатит денежную компенсацию семье шестилетнего мальчика за травму, полученную ребёнком в день рождения.