Аквапарк Тюмени выплатит компенсацию за полученную ребёнком травму

Тюменский аквапарк выплатит денежную компенсацию семье шестилетнего мальчика за травму, полученную ребёнком в день рождения.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Сотрудники ведомства в ходе следствия установили, что мальчик в августе 2023 года при посещении аквапарка «ЛетоЛето» получил «рвано-ушибленную рану затылочной области».

«Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с аквапарка», — указано в сообщении.

Заведение выплатит семье мальчика 60 тыс. рублей.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.