Аквапарк Тюмени выплатит компенсацию за полученную ребёнком травму
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Сотрудники ведомства в ходе следствия установили, что мальчик в августе 2023 года при посещении аквапарка «ЛетоЛето» получил «рвано-ушибленную рану затылочной области».
«Прокуратура округа обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда с аквапарка», — указано в сообщении.
Заведение выплатит семье мальчика 60 тыс. рублей.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту нападения стаи собак на ребёнка в Иркутской области.