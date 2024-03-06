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Путин: кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что поручил правительству страны подготовить новую программу по расселению аварийного жилья.
Путин: кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья
  • РИА Новости

Во время совещания по развитию юга России и Приазовья он отметил, что южные регионы значительно нарастили объёмы расселения аварийного фонда, и призвал не снижать динамику.

«Уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идёт достаточно интенсивно», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее Уральский федеральный округ назвали лидером среди округов по расселению аварийного жилья.

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