Путин: кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья

Российский лидер Владимир Путин заявил, что поручил правительству страны подготовить новую программу по расселению аварийного жилья.

Во время совещания по развитию юга России и Приазовья он отметил, что южные регионы значительно нарастили объёмы расселения аварийного фонда, и призвал не снижать динамику.

«Уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идёт достаточно интенсивно», — приводит ТАСС слова Путина.

Ранее Уральский федеральный округ назвали лидером среди округов по расселению аварийного жилья.