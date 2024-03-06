Делом об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске займётся спецотдел свердловского СК
Об этом сообщает URA.RU.
«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — отметил Сапегин.
По его словам, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Трагедия произошла в декабре 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал падчерицу из-за неприязни к ней. Мужчину поместили под стражу до 6 марта, затем материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Фигуранту продлили арест, в СИЗО он будет находиться до 6 июня.
Ранее прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.