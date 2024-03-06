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Делом об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске займётся спецотдел свердловского СК

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Уголовным делом об убийстве двухлетней девочки в Первоуральске займётся третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области, заявил руководитель отдела полковник юстиции Александр Сапегин.

Об этом сообщает URA.RU.

«По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы», — отметил Сапегин.

По его словам, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Трагедия произошла в декабре 2023 года. По версии следствия, отчим долго избивал падчерицу из-за неприязни к ней. Мужчину поместили под стражу до 6 марта, затем материалы дела были переданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Фигуранту продлили арест, в СИЗО он будет находиться до 6 июня.

Ранее прокуратура Московской области заявила о возбуждении уголовного дела после обнаружения в подмосковной Истре младенца с переломами и гематомами.

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