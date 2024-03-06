Собянин вручил награды жительницам Москвы в преддверии 8 Марта

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды жительницам столицы в преддверии 8 Марта.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В числе лауреатов — народные артистки Людмила Полякова из Малого театра, Екатерина Жемчужная из театра «Ромэн», артистка «Современника» Светлана Иванова.

Также отмечены врачи Алла Алексеева и Елена Лебедева, старшая медсестра Ольга Назарова, педагог Нина Сураева, социальный работник Нина Ращупкина, почётный президент Финансового университета Алла Грязнова, штукатур Ольга Иванова, электромеханик московского метро Галина Шишкина.

«Восхищаюсь умением наших женщин совмещать семью и работу, приносить тепло и уют в наш мир. Желаю вам, дорогие, счастья и здоровья. Спасибо за вклад в процветание Москвы», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что педиатр Ольга Ермакова из Кирова выиграла всероссийский конкурс «Детский врач 2023 года».