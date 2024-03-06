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Объём инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 36,6% в 2023 году

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Объём инвестиций в капитал Нижегородской области по итогам 2023 года вырос на 36,6% и достиг почти 687 млрд рублей.
Объём инвестиций в капитал Нижегородской области вырос на 36,6% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.

«Мы ввели широкий пакет мер поддержки, постоянно обновляем его с учётом запроса инвесторов и интересов региона, используем разные механизмы, в том числе заключили в прошлом году наш первый офсетный контракт», — заявил Никитин.

Также стало известно, что в Приморском крае продолжают реализовывать инвестиционные проекты. Их представили на совещании, проведённом в рамках бизнес-миссии Агентства стратегических инициатив и ВЭБ.РФ, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Губернатор Олег Кожемяко отметил важность многих проектов для региона и всей страны. В частности, речь идёт о проектах, связанных с развитием порта Суходол и возведением там социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что инвестиции в Казань выросли на 46,5 млрд рублей в 2023 году.

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