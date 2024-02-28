Инвестиции в Казань выросли на 46,5 млрд рублей в 2023 году

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил о росте инвестиций в столицу региона в 2023 году на 46,5 млрд рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

«По итогам года их показатель приближается к 335 млрд рублей, что на 46,5 млрд больше, чем в прошлом. Деньги, вложенные в экономику, — это результат веры в успешное устойчивое развитие города», — сказал Метшин.

Он также отметил, что индекс промышленного производства составил 102,1%, рост отгруженных товаров собственного производства — 109%.

Объём валового территориального продукта (ВТП) по итогам 2023 года ожидается более 1,3 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье оказали содействие в экспорте и реализации 7,6 т товаров в ОАЭ.