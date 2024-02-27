В Подмосковье оказали содействие в экспорте и реализации 7,6 т товаров в ОАЭ

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что около 7,6 т товаров, произведённых в регионе, реализовали в ретейле ОАЭ в кратчайшие сроки.

Её слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Товары региональных производителей были представлены в крупных супермаркетах в Дубае в ноябре-декабре 2023 года. Пробную партию продукции раскупили практически за месяц.

Пять подмосковных компаний, которые стали участниками новой комплексной программы поддержки экспортёров, уже отправили свою продукцию в Объединённые Арабские Эмираты в рамках экспортного контейнера МСП. Продукция также будет размещена на полках торговых сетей.

Ранее НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой сообщало, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.