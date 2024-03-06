В Удмуртии подготовят 5,4 тысячи объектов в рамках противопаводковых мероприятий

В Удмуртии начались противопаводковые мероприятия. На региональных трассах начали открывать водопропускные трубы.

Дорожникам предстоит подготовить порядка 5,4 тыс. таких объектов, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

На данный момент уже очистили 83 объекта в Алнашском, Селтинском, Увинском и Завьяловском районах.

Кроме того, специалисты контролируют обстановку на мостовых переходах на региональных автодорогах, всего их более 300. Внимание уделят и мостам через реки Пыхта и Пызеп, отремонтированным в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее сообщалось, что в Челябинске прошли совещания, посвящённые противопаводковым мероприятиям.