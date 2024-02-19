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В Челябинске на неделе обсудят противопаводковые мероприятия

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Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании сообщила, что на неделе пройдут совещания комиссии, посвящённые противопаводковым мероприятиям.
В Челябинске на неделе обсудят противопаводковые мероприятия
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом информирует URA.RU.

По её словам, на комиссии определят перечень мероприятий, а также поднимут вопросы, связанные с техникой.

Котова призвала сосредоточиться на уборке и вывозе снега, который может негативно повлиять на паводковую ситуацию в городе. Она также взяла на личный контроль ситуацию с вывозом снега с подъездов к социальным объектам, а также с территорий школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что на противопаводковые мероприятия в Ижевске направят 20 млн рублей в 2024 году. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.

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