В Челябинске на неделе обсудят противопаводковые мероприятия

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании сообщила, что на неделе пройдут совещания комиссии, посвящённые противопаводковым мероприятиям.

Об этом информирует URA.RU.

По её словам, на комиссии определят перечень мероприятий, а также поднимут вопросы, связанные с техникой.

Котова призвала сосредоточиться на уборке и вывозе снега, который может негативно повлиять на паводковую ситуацию в городе. Она также взяла на личный контроль ситуацию с вывозом снега с подъездов к социальным объектам, а также с территорий школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что на противопаводковые мероприятия в Ижевске направят 20 млн рублей в 2024 году. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.