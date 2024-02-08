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В Ижевске 20 млн рублей направят на борьбу с паводками в 2024 году

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На противопаводковые мероприятия в Ижевске направят 20 млн рублей в 2024 году. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.
В Ижевске 20 млн рублей направят на борьбу с паводками в 2024 году
  • Gettyimages.ru

Работы по подготовке к паводку стартовали в городе на месяц раньше срока из-за обильных снегопадов, пишет сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Ижевска.

В текущий момент специалисты вывозят снег из частного сектора в Первомайском и Ленинском районе. А в марте расчистят водопропускные трубы и водоотводные канавы, запустят ливневую канализацию, проверят насосно-силовое оборудование на реке Иж.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону в республике.

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