В Ижевске 20 млн рублей направят на борьбу с паводками в 2024 году

На противопаводковые мероприятия в Ижевске направят 20 млн рублей в 2024 году. Это вдвое больше, чем в предыдущие годы.

Работы по подготовке к паводку стартовали в городе на месяц раньше срока из-за обильных снегопадов, пишет сайт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии Ижевска.

В текущий момент специалисты вывозят снег из частного сектора в Первомайском и Ленинском районе. А в марте расчистят водопропускные трубы и водоотводные канавы, запустят ливневую канализацию, проверят насосно-силовое оборудование на реке Иж.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о начале подготовки к паводковому сезону в республике.