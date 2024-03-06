Юрист Гукова рассказала о штрафах за самострой

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала о негативных последствиях и ответственности за нелегальное самовольное строительство.

«К самострою относятся незаконно построенные или неоформленные сооружения, которые были возведены без соблюдения установленных правил и процедур», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, за строительство без разрешительных документов предусмотрены штрафы.

Для физических лиц штраф составляет от двух до пяти тысяч рублей. Для предпринимателей без образования юрлица — 20—50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до миллиона рублей.

По словам эксперта, снос самовольной постройки считается крайней мерой и возможен только по решению суда.

«Самострой может быть снесён в случае, если он нарушает законодательство и не внесён в Росреестр, не соответствует строительным нормам и правилам безопасности, возведён на земле, на которую у владельца нет прав, или без соответствия территории (природоохранная зона или береговая линия водоёма), а также если не был легализован в установленном порядке», — заключила Гукова.

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