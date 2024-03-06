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В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал о подготовке города к весеннему половодью.
В Москве усилили контроль качества воды в преддверии весеннего половодья
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО.

«В связи с предстоящим половодьем сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы, увеличено количество контрольных точек с отбором проб в устьях малых рек и притоках», — заявил Бирюков.

Как отметил чиновник, отбор проб на разной глубине в водоисточниках проводится до четырёх раз в сутки с помощью автоматических анализаторов.

«Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения 12 основных показателей состава воды, характеризующих её качество, например мутность, цветность, электропроводность», — рассказал Бирюков.

Полученные данные поступают в единую информационную систему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.

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